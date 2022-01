Poste Italiane: “In Molise già realizzati 427 interventi per i piccoli Comuni”

Sono già 427 gli impegni mantenuti da Poste Italiane nei piccoli borghi molisani, nell’ambito del progetto aziendale dedicato ai comuni italiani con meno di 5.000 abitanti, proseguito anche in questi due anni di pandemia. In particolare, ad oggi 267 interventi hanno riguardato la provincia di Campobasso e 160 la provincia di Isernia, e altri sono in fase di valutazione.

Molteplici gli ambiti di intervento, con opere che vanno dalla installazione e sostituzione di ATM Postamat fino al restyling delle cassette rosse di impostazione, passando per l’installazione del Wi-Fi gratuito, il potenziamento del sistema di videosorveglianza e la realizzazione di cartoline e annulli filatelici dedicati ai piccoli borghi.

Tra questi, in Molise spiccano in particolare 20 nuovi ATM Postamat (14 nella provincia di Campobasso e 6 nella provincia di Isernia), 118 installazioni del Wi-Fi gratuito negli uffici postali (69 a Campobasso e 49 a Isernia), 119 località interessate da progetti di decoro urbano con il restyling delle cassette rosse di impostazione (73 a Campobasso e 46 a Isernia), 36 uffici postali dotati di videosorveglianza (15 a Campobasso e 21 a Isernia), 15 sedi interessate dall’abbattimento delle barriere architettoniche (13 a Campobasso e 2 a Isernia), 27 comuni (21 a Campobasso e 6 a Isernia) omaggiati con cartolina e annullo filatelico e 10 comuni (4 a Campobasso e 6 a Isernia) dotati di nuove cassette postali “smart”, in grado di fornire numerose informazioni ai cittadini.

Tali interventi valorizzano e si inseriscono nel tessuto sociale ed economico molisano, dove Poste Italiane è presente con 167 uffici postali (97 nella provincia di Campobasso e 70 nella provincia di Isernia), 3 centri di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi (Campobasso, Isernia e Termoli), 3 presidi di distribuzione (Agnone, Santa Croce di Magliano e Trivento), 81 ATM Postamat (54 nella provincia di Campobasso e 27 nella provincia di Isernia) e 94 “Punto Poste” (72 nella provincia di Campobasso e 22 nella provincia di Isernia), ovvero reti terze quali i tabaccai o le stazioni di servizio Eni.

L’attenzione riservata ai Piccoli Comuni e alle comunità locali confermano ancora una volta il ruolo di Poste Italiane, capace, con i suoi quasi 160 anni di storia, di essere una realtà unica in Italia per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte dei cittadini.

Le iniziative dedicate ai Piccoli Comuni, la cui realizzazione è consultabile sul sito www.posteitaliane.it/piccoli-comuni, sottolineano l’impegno di Poste Italiane che mette a disposizione dei cittadini molisani una rete fisica e digitale unica in Italia. Le due reti operano in modo perfettamente integrato, grazie a questa preziosa doppia dimensione, Poste Italiane riesce a proporsi come “azienda-piattaforma” per il Paese, in grado di offrire anche in Molise una serie di servizi e prodotti diversi secondo le necessità di tutti i cittadini.