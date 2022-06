Poste Italiane in down: sito e app inaccessibili in tutto il Paese

Anche il sito di Poste Italiane insieme all’app e ai servizi offerti dall’azienda sono in down. Non è la prima volta che questo accade e le segnalazioni arrivano da diverse parti d’Italia compreso il Molise dove i servizi dell’azienda risultano inaccessibili.

Attualmente il problema non sembra essere esteso alla telefonia mobile di Poste Mobile che continua a funzionare senza interruzioni.

Il problema, come dicevamo, non è circoscritto solamente ad alcune aree, ma è diffuso in tutto il paese e le segnalazioni su downdetector si fanno sempre più insistenti dal pomeriggio di oggi, venerdì 17 giugno.