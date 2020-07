Poste italiane: da lunedì 27 luglio riaprono Isernia 1 e Campomarino Lido

In 8 centri invece sarà ripristinata l’apertura dal lunedì al sabato

Poste Italiane prosegue nel programma di ripristino delle giornate di apertura e degli orari negli uffici postali molisani. Da lunedì 27 luglio, gli uffici postali di Isernia 1 (via Vivaldi) e Campomarino Lido (piazza Aldo Maro), riapriranno al pubblico secondo i consueti calendari: Isernia 1 dal lunedì al sabato e Campomarino Lido il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Inoltre, sempre da lunedì, gli uffici postali Castropignano, Colle d’Anchise, Mafalda, Matrice, Roccavivara, San Felice del Molise e San Massimo in provincia di Campobasso e Pietrabbondante in provincia di Isernia, i cui giorni di apertura erano stati temporaneamente rimodulati, ripristinano l’operatività dal lunedì al sabato secondo i consueti orari. In tutta la regione, secondo varie modalità orarie, sono aperti 162 uffici postali su 167 complessivi.