Poste, a Campobasso 19 veicoli elettrici per consegne sempre più green

A disposizione dei portalettere ci sono anche 25 mezzi a metano e 4 tricicli a basse emissioni

Si celebra oggi, sabato 18 febbraio, la Giornata internazionale del risparmio energetico. La ricorrenza è stata istituita il 16 febbraio 2005, in occasione dell’entrata in vigore del protocollo di Kyoto, per salvare il pianeta dai danni dei cambiamenti climatici.

Poste Italiane, in linea con i principi generali che definiscono uno sviluppo compatibile con la salvaguardia dell’ambiente, conferma la sua politica di sostenibilità ambientale finalizzata a promuovere iniziative e cultura a tutela della salvaguardia dell’ambiente.

Uno degli impegni più sfidanti che consentiranno all’Azienda di raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di “zero emissioni nette di anidride carbonica” è il rinnovo della flotta aziendale attraverso la sostituzione del parco veicoli esistente con mezzi “green”, soprattutto per il recapito di pacchi e corrispondenza.

In Molise il progetto ha interessato il Centro di Distribuzione “San Giovanni” di Campobasso, con l’introduzione di 19 mezzi completamente elettrici (15 auto e 4 furgoni). Presso lo stabilimento, che comprende anche i presidi di Trivento e Santa Croce di Migliano e provvede alla consegna di corrispondenza e pacchi nel capoluogo e in altri 62 comuni della provincia, sono state installate inoltre 22 colonnine elettriche con una potenza di 7,4 kw, per la ricarica delle auto e dei furgoni. I nuovi veicoli elettrici si sommano agli altri mezzi a basso impatto ambientale già a disposizione dei portalettere del Centro: 25 tra auto e furgoni alimentati a metano e 4 tricicli a benzina a basse emissioni. Ogni giorno i portalettere di Campobasso percorrono mediamente 5.000 km tra le attività di recapito e quelle di trasporto.

Un’altra delle iniziative a sostegno del risparmio energetico è il “Progetto Led”, che in Molise ha già interessato 56 sedi (di cui 16 nella provincia di Campobasso). Il progetto ha riguardato la sostituzione delle lampade fluorescenti con dispositivi di illuminazione led, allo scopo di favorire l’abbattimento (circa il 50%) dei consumi di energia elettrica e il risparmio dei costi di manutenzione legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti. In tutta la regione l’iniziativa produce un risparmio annuale di circa 130.000 kWh e una riduzione di 110 tonnellate delle emissioni di anidride carbonica.