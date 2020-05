Post movida a Portocannone, Caporicci: «Non va bene»

Situazione “pessima” anche a Portocannone per il sabato sera appena trascorso. La movida si è trasferita per strada e il risultato, questa mattina, non è piaciuto nemmeno al sindaco Caporicci che ha commentato: “Ma veramente questo siamo diventati? Quando c’erano le buste di immondizia lungo la scorciatoia di Via Fiume era colpa degli automobilisti degli altri paesi.Quando si facevano cataste di sfalci e residui di potature davanti all’ingresso del Campo Sportivo era colpa di qualche ditta di fuori.

Qui invece di chi sarà la responsabilità?

Ma che importa, tanto poi la mattina passa qualcuno del COMUNE e gli tocca pulire.

Eh già, perché è difficile capire che il “Comune” non è un ente astratto, che esiste in un altra dimensione ma che IL COMUNE SIAMO NOI STESSI e che con i nostri comportamenti quotidiani ne determiniamo le sorti.

E non venitemi a parlare di controlli, di telecamere o di altre amenità simili (che peraltro hanno costi che il Comune di Portocannone non può permettersi), questa è una questione di senso civico e di educazione, argomenti che , evidentemente, sono diventati secondari in molte delle nostre case.

Non va bene. Non va per niente bene”.