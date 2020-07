Post lockdown, a Campobasso è caos negli uffici pubblici

Disservizi, disagi per gli utenti e numerosi litigi

Tra le tante emergenze di questo complicato periodo post lockdown, a Campobasso c’è quella che riguarda gli uffici pubblici. File interminabili e disservizi sono all’ordine del giorno. Tanto che i cittadini del capoluogo di regione sono esasperati e si registrano veri e propri momenti di tensione che spesso richiedono l’intervento delle forze dell’ordine. Costrette a recarsi quasi quotidianamente in diversi uffici per placare le ire degli utenti che spesso e volentieri ingaggiano dei veri e propri “duelli” tra loro.

Uffici comunali e regionali non fa differenza, il caos regna sovrano un po’ ovunque. Sono state decine le telefonate di lamentela dei cittadini che la scorsa settimana si sono rivolti alla nostra redazione per denunciare i disservizi. C’è stato chi non ha trovato il dipendente dell’ufficio anagrafe per la registrazione di una nascita ed ha dovuto attendere ore in locali angusti e sovraffollati. Chi è stato costretto a file estenuanti presso gli sportelli dell’Asrem in via Ugo Petrella ed ha dovuto fare i conti con una poca chiarezza dei percorsi che spesso ha costretto gli utenti a file multiple. Stesso discorso per l’Agenzia delle Entrate, per non parlare poi dei Centri per l’Impiego. Situazione, in questo caso, solo acuita dall’emergenza Covid, ma i disagi a piazza Molise ve li stiamo raccontando da tempo. Qui un episodio increscioso la scorsa settimana che ha costretto i Carabinieri ad intervenire sul posto.

Insomma i cittadini di Campobasso hanno il loro bel da fare per sbrigare le già di per sé antipatiche pratiche burocratiche. Ci auguriamo che i vari responsabili degli uffici in cui si registrano i maggiori disagi possano intervenire in qualche modo per far sì di allievare i disservizi alla cittadinanza. redpol