Post contro il Primo Ministro, ex Isernia ingaggiato ed esonerato in 15 ore dal Montreal Impact

Sandro Grande, che ha vestito la maglia biancazzurra nel 1998-1999, nel 2012 definì i sovranisti «stupidi» e «montanari» e in un secondo post affermò: «L’unico errore commesso dal cecchino è stato quello di mancare il bersaglio. Amico, sarà per la prossima volta! Spero!»

Assunto e licenziato nel giro di 15 ore. Tanto (eufemismo) è durata l’esperienza di Sandro Grande sulla panchina del Montreal Impact, in Canada, di proprietà del presidente del Bologna, Joey Saputo. Ingaggiato, con tanto di annuncio ufficiale sui canali social, e licenziato poche ore dopo, senza aver nemmeno diretto un allenamento. Un record. L’ex calciatore italo-canadese, nato nel 1977, ha militato anche in Molise con la maglia dell’Isernia (26 presenze e 12 reti nella stagione 1998-1999) e, in seguito, Potenza, Frosinone, Brescia, Catanzaro e Albalonga, prima di girare per il mondo e vestire le casacche di Viking, Molte, Suduva, Saint-Leonard, Les Etoiles de l’Est e appunto Montreal Impact. Al suo attivo anche 12 presenze e un gol con la nazionale canadese. Proprio in Canada ha iniziato la sua carriera da allenatore dopo il ritiro dal calcio giocato.

Ma cosa è successo in quelle 15 ore? Alla base della decisione (e delle conseguenti scuse da parte del club), alcuni post sui social pubblicati da Grande nel 2012 a commento dell’attentato che aveva coinvolto Pauline Marois, la leader del Parti Québécois (partito nazionalista che rivendica la sovranità nazionale della regione) e in cui furono uccise due persone. L’allenatore aveva scritto sull’accaduto definendo i sovranisti «stupidi» e «montanari» e in un secondo tweet postò: «L’unico errore commesso dal cecchino è stato quello di mancare il bersaglio. Amico, sarà per la prossima volta! Spero!». All’epoca il tecnico si scusò per il primo post, ma mai per il secondo perché raccontò che era stato violato il suo profilo Twitter.

“Riconosciamo che l’ingaggio di Sandro Grande sia stato un errore e ci scusiamo per le ripercussioni che potrebbero essere state causate da questa decisione – ha dichiarato il presidente del Montreal Impact, Gabriel Gervais –. Vorremmo porgere le nostre più sincere scuse a chiunque chi è stato ferito o scioccato. Chiaramente, abbiamo dimostrato una mancanza di sensibilità e abbiamo grossolanamente sottovalutato ciò che ha detto e ciò che ha fatto diversi anni fa”.

In alto, Sandro Grande nella foto dell’annuncio dell’ingaggio (twitter @cfmontreal)