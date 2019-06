Possibili problemi di erogazione dell’acqua a Termoli e in basso Molise

REDAZIONE TERMOLI

A causa di problemi tecnici presso l’impianto di potabilizzazione Liscione si è provveduto alla sospensione del flusso idrico. Pertanto si invitano i comuni di Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Termoli, Petacciato e Montenero di Bisaccia ad assumere i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità, tenendo presente che si prevede la regolarizzazione dello stesso nella tarda serata di oggi, 16 giugno 2019. Inoltre, vista la comunicazione inviata da Molise acque si comunica che non potrà essere garantita la normale erogazione del servizio sul territorio del comune di Termoli nella giornata di oggi e domani 17 giugno 2019. Le eventuali criticità si dovrebbero risolvere entro la serata del 17 giugno.