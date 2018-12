Possibili nevicate in serata, il sindaco allerta la Sea

In previsione del calo delle temperature e di probabili nevicate che potrebbero registrarsi nelle prossime ore, il sindaco del Comune di Campobasso Antonio Battista, attraverso una comunicazione ufficiale alla Sea, ha chiesto l’intervento dei mezzi necessari, già dalla serata di oggi per rendere più sicura la circolazione sulle strade della città durante la notte di San Silvestro. Ai conducenti si raccomanda la massima prudenza e si ringrazia per la collaborazione. Intanto il sindaco coglie l’occasione per estendere a tutti i migliori auguri per un buon 2019.