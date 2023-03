Possibile revoca assessori, Tedeschi: «Caro Toma, i molisani hanno capito e io ho già vinto»

Sono ore di riflessione per il presidente Donato Toma alle prese con i nuovi equilibri di maggioranza dopo le sentenze della Cassazione e la convocazione per la prossima seduta del consiglio regionale di Tedeschi e Di Sandro. Come già riferito il presidente starebbe meditando l’eventualità di revocare gli assessori Pallante e Niro per non permettere il ritorno in Aula di due consiglieri, critici rispetto a maggioranza e governatore.

«Donato Toma, – ha scritto Antonio Tedeschi – nell’aiutarti nella tua “ennesima decisione” ti ricordo quanto segue. Ho subito per 3 anni ingiustizie morali, politiche e giudiziarie, cercando ogni giorno di capire come hai fatto tu, la tua maggioranza e parte della minoranza, a commettere un simile gesto, calpestando anche la Nostra Costituzione pur di arrivare all’obiettivo. Mi hanno insegnato che nella vita, così come in politica, ci sono delle regole non scritte (in questo caso anche scritte) che non bisogna mai calpestare, e voi l’avete fatto consapevolmente e reiteratamente solo per punire il mio attivismo politico. Ma voi credete che a me cambi qualcosa entrare in consiglio regionale per qualche settimana? Credete che dopo quello che ho subito per tutto questo tempo qualcuno mi ridarà indietro 3 anni di mancata rappresentanza verso i miei elettori? Toma, vai avanti nel solco del tuo mandato, continua a calpestare quelle regole scritte e non, che hai già dimostrato di saper violare. Io rimarrò ancora una volta qui ad osservarvi, consapevole che la giustizia ed i Molisani hanno ben compreso da quale parte sia la verità! Ed è questa la mia Vittoria!»