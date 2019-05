«Possiamo solo essere contenti e dire grazie a chi ci ha sostenuto»

REDAZIONE TERMOLI

L’analisi del risultato e di quello che è successo nelle urne sarà effettuata questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la sede di Corso Fratelli Brigida. Marcella Stumpo e la sua Rete della Sinistra, hanno voluto fare un primo bilancio dell’andamento delle amministrative. «Possiamo solo che essere contenti e dire grazie di cuore a quanti ci hanno sostenuto. In 30 giorni neanche, abbiamo formato una lista civica che ha battuto liste appoggiate dal sindaco uscente come Italia in Comune e Vota Per Te Angelo Sbrocca, noi soli, senza nessun appoggio politico di intrallazzatori, senza avere partiti al governo, senza apparentamenti, una lista di persone comuni, tra cui, operai, impiegati, pensionati, liberi professionisti e ragazzi disoccupati, abbiamo raggiunto un grande risultato, potremo entrare in comune con un consigliere, Marcella Stumpo e, battaglieremo dall’interno. Vi faremo sapere tutto quello che accade nelle stanze del potere, la trasparenza saremo noi. Grazie a tutti i nostri sostenitori, questo è solo l’inizio non molliamo, tutti insieme potremo fare grandi cose. La Sinistra in tutte le sue pluralità (d’alternativa, ambientalista, civica, antiliberista, radicale, di movimento, ecc.), attraverso la stimata e competente figura di Marcella, entra così nel nuovo consiglio comunale di Termoli e da li ne rappresenterà coerentemente i temi programmatici e le istanze». Infine i ringraziamenti «a tutti i cittadini termolesi che hanno creduto ed accordato la loro fiducia al nostro progetto politico e soprattutto alla nostra instancabile candidata Marcella Stumpo che, insieme a tutti i candidati, con generoso impegno ha affrontato una campagna elettorale in una fase storica certamente difficile, ma che infine è risultata premiante».