Possesso del super green pass, controlli rafforzati nei pubblici esercizi e sui trasporti

Dal 6 dicembre al 15 gennaio saranno intensificati. Il Prefetto di Campobasso Cappetta: “Sorveglianza aumentata nei fine settimana e nel periodo natalizio”

Il Prefetto di Campobasso, Antonio Cappetta, ha tenuto questo pomeriggio una conferenza stampa durante la quale ha illustrato il “Piano Provinciale per l’effettuazione dei controlli finalizzati a garantire il rispetto dell’obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19” e in particolare le verifiche sul rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid.

Alla conferenza stampa hanno preso parte i rappresentanti delle forze dell’ordine, il presidente della Regione Donato Toma, l’assessore ai Trasporti Quintino Pallante e il sindaco di Campobasso Roberto Gravina.

I controlli per verificare il possesso del super green pass saranno effettuati negli esercizi pubblici e nei mezzi di trasporto.

“Al Questore e alle altre forze di Polizia – ha dichiarato il Prefetto Cappetta – sarà demandata la pianificazione tecnica operativa per andare a determinare giorni, ore e numero di personale che sarà interessato a questa azione. Aumenteranno i controlli nel periodo natalizio e nei fine settimana e saranno effettuati dei controlli a campione perché, ovviamente, non si sono possono fare a tappeto.

Attualmente – ha spiegato ancora il Prefetto – il territorio della provincia di Campobasso è diviso tra le forze di Polizia e in base a questo criterio saranno effettuati i controlli. Ovviamente nei piccoli comuni saranno a tappeto perché sono pochi gli esercizi. A Campobasso e Termoli, che sono i centri più grandi, si faranno a campione, ma alla fine, dovendo operare dal 6 dicembre al 15 gennaio, saranno toccati quasi tutti dai controlli.”

