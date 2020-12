Posizionato l’albero di Natale in piazza, domani l’accensione

E’ stato posizionato nella giornata odierna, lunedì 7 dicembre, l’albero di Natale in piazza a Campobasso. L’amministrazione comunale, come annunciato, nonostante il momento difficile causato dall’emergenza Covid e dalla crisi economica, non ha voluto rinunciare a piccoli “simboli” del Natale. Luminarie e presepe e da oggi anche il consueto albero di Natale. Che, però, sarà illuminato, come tradizione, nel pomeriggio di domani, 8 dicembre, in occasione dell’Immacolata Concezione. Un albero certo più semplice e sobrio di quello dello scorso anno e soprattutto di quello di due anni che fece da cornice alla storica sfilata dei Misteri di Natale. Resta comunque il simbolo per un Natale che sarà, inevitabilmente, diverso e per certi versi anche questo storico.

