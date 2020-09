Positivo paziente alla casa di riposo di Portocannone, domani la sanificazione

Dopo la notizia di un positivo presso la Casa di Riposo di Portocannone è il sindaco del paese, Giuseppe Caporicci a fare chiarezza sulla questione. “In serata abbiamo ricevuto informazioni relative ad un caso di contagio da Covid 19 presso la Casa di Riposo di Portocannone. Al fine di fornire notizie certe e non fuorvianti, si informa che il paziente, appena entrato in casa di riposo dopo essere stato sottoposto a tampone (ovviamente negativo) nelle 48 ore precedenti, è risultato positivo ad un successivo tampone effettuato in occasione dell’ingresso nella struttura, all’interno della quale è sempre stato sottoposto ad isolamento precauzionale, e dove si trova tuttora in situazione di asintomaticità (il personale del 118, intervenuto per la visita di rito, non ha ritenuto necessario il ricovero). Domani l’intera struttura verrà prudenzialmente sanificata e tutti gli ospiti e gli operatori si sottoporranno a tampone orofaringeo. Seguiranno altre comunicazioni sugli sviluppi della vicenda che è sotto stretto monitoraggio sanitario e logistico”.