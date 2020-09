Positivo passa la serata a Casacalenda, la sindaca: “Ad ora nessun contagio, calmiamo gli animi”

“Cerchiamo di calmare immediatamente gli animi di chi ha saputo che ci sono contagi tra i ragazzi di Casacalenda raccontando lo stato dei fatti”. Così in un post su Facebook la sindaca di Casacalenda Sabrina Lallitto. “Un ragazzo di altro comune – ha continuato – passa una serata con gli amici qui a Casacalenda. Al rientro al lavoro viene sottoposto a tampone preventivo e risulta positivo, asintomatico. Dalla catena dei contatti, risultata fondamentale, solo una persona di quelle comitiva di Casacalenda è stata segnalata per il controllo tramite test. Pertanto, al momento, tra i ragazzi di quella comitiva:

Non ci sono contagiati dimostrati da tampone positivo.

Non ci sono positivi asintomatici.

Nessuno mostra sintomi di alcun genere.

Vi pregherei di discutere solo di notizie vere e confermate, evitando così la diffusione di informazioni false che, inevitabilmente, ora, potrebbero generare situazioni di panico ingiustificate. Gli altri amici, spontaneamente e senza nessun obbligo, stanno rimanendo a casa così come la persona che è in attesa del test.Vi ricordo che indossare la mascherina resta obbligatorio secondo normativa vigente quando non è possibile rispettare la distanza di sicurezza, nelle attività commerciali, nei bar e anche nelle zone attigue dopo le ore 18.00″.