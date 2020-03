Positivo medico che ha pazienti in alcuni comuni, i messaggi dei sindaci

Il sindaco Torella ha reso noto che un medico condotto di Castropignano, che ha pazienti anche a Torella del Sannio, sarebbe positivo al Coronavirus.

“Sig. Torellesi – ha scritto il sindaco – mi hanno comunicato che il dr. Walter Stefanelli è ricoverato in Ospedale, chiunque ha avuto contatti con lui negli ultimi giorni, deve assolutamente chiamare l’ospedale o la ASL, vi prego di diffondere questa notizia soprattutto agli assistiti suoi, vi farò sapere non appena avrò la certezza ufficiale. Il resto per il momento è sotto controllo a Torella, diffidiamo delle tastiere facili, qualsiasi cosa telefonate al sottoscritto 24 ore su 24, buon pomeriggio a tutti. Vi ricordo la sanificazione del centro urbano di domani notte alle 1,00 di lunedì”.

Il medico avrebbe pazienti anche a Vinchiaturo. Il messaggio del sindaco Valente:

“Continuo a ricevere numerose telefonate da parte di cittadini allarmati da una notizia che è ormai di dominio pubblico, anche se al momento io non ho ancora ottenuto comunicazioni ufficiali e per iscritto da parte di ASREM – Igiene Pubblica.

Tuttavia, purtroppo la notizia risulta fondata per cui, a tutela della salute pubblica e per l’incolumita dei cittadini, consiglio a tutti coloro che negli ultimi 20 giorni hanno avuto contatti con il medico in questione, di contattare i numeri 0874.313000 0874.409000 con raccomandazione di restare in QUARANTENA VOLONTARIA per 14 giorni, salvo diverse indicazioni del Sistema Sanitario Regionale.

Si valuti di applicare la quarantena volontaria anche ai membri della propria famiglia.

Non appena avrò notizie ufficiali valuterò ulteriori indicazioni o eventuali provvedimenti.

Si prega di continuare ad assumere un comportamento responsabile.

Grazie”.