Positivo giocatore Asd Campomarino, la società sportiva fa chiarezza

L’Asd Campomarino dopo la fuga di false notizie sui recenti casi Covid-19 ha fatto sapere con un comunicato ufficuale che “Uno dei suoi tesserati è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Il ragazzo è asintomatico e già da giorni era stato isolato dal gruppo in attesa dell’esito. In via precauzionale tutti i tesserati sono stati sottoposti questa mattina (lunedi 21 settembre 2020) ai tamponi e sono in isolamento volontario in attesa dei risultati.