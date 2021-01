Positivo al test rapido, in isolamento il sindaco di Acquaviva Collecroce

Resterà in isolamento fino al risultato del tampone molecolare il sindaco di Acquaviva Collecroce, Francesco Trolio, risultato positivo al tampone rapido effettuato nell’ambito di uno screening della popolazione che è stato effettuato presso il paese bassomolisano. “Sono stati effettuati dei test rapidi al Covid-19 – ha affermato il sindaco – e ho ritenuto opportuno sottoportmi al test e sono risultato positivo. Sono per ora asintomatico e resterò in isolamento fino all’esame molecolare”.