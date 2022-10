Positivo al Covid e colpito da ictus, non c’è posto per lui in Molise e finisce in Puglia

L’ennesima denuncia pubblica della sanità “malata” arriva ancora una volta fa Lucio Pastore, primario del Pronto Soccorso di Isernia, che racconta in un post l’odissea di una persona positiva al Covid, arrivata al Veneziale con una sospetta emorragia cerebrale:

“Il nostro sistema sanitario regionale ha, nel Molise , circa il 16%di posti letto dedicati a patologie neurologiche. Quindi un ammalato affetto da una qualunque patologia neurologica dovrebbe sempre trovare risposte in questa regione. Ed invece non è così

Nella giornata di ieri è arrivato presso il Pronto Soccorso di Isernia, trasportato dal 118, un paziente in coma. La situazione appare subito grave e, con il supporto del medico rianimatore viene sottoposto immediatamente a Tac cerebrale che evidenzia un’importante emorragia subaracnoidea sostenuta da probabile rottura di un aneurisma. Questo paziente risulta avere una positività al tampone rapido covid.

Si contatta imnediatamente la Neuromed che dovrebbe essere il centro di riferimento per dette patologie ma non è organizzata, o autorizzata, a ricevere pazienti covid positivi. Il neorochirurgo della struttura scrive che é necessario il ricovero in terapia in tensiva in una struttura che abbia anche una neurochirurgia e possa eseguire particolari procedure angiografiche.

L’unica terapia intensiva del Molise che possa accogliere pazienti covid è Campobasso. Ma Campobasso non ha neurochirurgia. In assenza di percorsi aziendali predefiniti ci si attacca al telefono per trovare una possibile sistemazione al paziente. La struttura che può accogliere detto paziente, covid positivo viene individuata a Foggia. Tuttavia, nell’esporre al collega neurochirurgo le condizioni cliniche del paziente ed il referto Tac, questo ritiene che il paziente ha necessità di una terapia intensiva perché, al momento non ci sono indicazioni per altri atti terapeutici. Altro neurochirurgo presso la struttura di Campobasso, visionati i referti, afferma la stessa posizione. Alla fine dopo circa 5 ore, il paziente viene trasferito presso la rianimazione di Foggia.

Una regione che ha il 16% dei posti letto dedicati a patologie neurologiche trasferische un paziente con patologia neurologica fuori regione. Forse qualcosa non funziona in questa organizzazione sfasciata voluta dalla politica e determinata negli ultimi 20 anni dai diversi soggetti che l’hanno guidata”.