Positivo al Covid, 44enne molisano trovato morto in casa ad Ancona

Il giovane ingegnere era originario di Termoli e si trovava in isolamento in casa nel capoluogo marchigiano

Sarebbe stato ritrovato senza vita nella sua abitazione ad Ancona un 44enne ingegnere originario di Termoli. Secondo le primissime ricostruzioni il giovane era risultato positivo al Covid.

E’ stata la famiglia a far scattare l’allarme dopo che il 44enne non rispondeva più al telefono. Non è ancora chiara la causa della morte sulla quale stanno indagando gli inquirenti e se il decesso può essere collegato alla positività al Covid.