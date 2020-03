Positivo al Covid-19 un paziente del Neuromed, sospese le attività

Un paziente è risultato essere positivo al Coronavirus al Neuromed di Pozzilli. Si tratta di un paziente di origine campana. In queste ore al Neuromed le attività sono state sospese e se sta procedendo a una serie di accertamenti finalizzati a capire se ci sia un eventuale Cluster e il contagio possa essere stato diffuso. Ancora in corso di valutazione il trasferimento del paziente al Cardarelli di Campobasso. Il Neuromed è una struttura privata convenzionata e non rientra nella competenza diretta della Asrem