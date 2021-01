Positivo ad alcol e droga il giovane gravemente ferito in un incidente stradale

Ci sono novità rispetto alle notizie avute in merito al brutto incidente stradale che si è verificato ieri sera (28 gennaio) poco dopo le 20 sulla Statale nei pressi del bivio per Bojano. Uno dei cinque feriti, il conducente della Passata Station Wagon, pare sia risultato positivo sia all’alcol test che al test antidroga.

E’ un uomo di 35 anni ed è ricoverato in condizioni gravi al Cardarelli di Campobasso. Feriti ma non in gravi condizioni i 4 occupanti del piccolo camion. I due mezzi si sono scontrati frontalmente e ad avere la peggio, come era presumibile, è stato proprio il 35enne.