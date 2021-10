Positivi alla Casa di riposo Pistilli, 26 contagiati: struttura isolata con cordone sanitario

Quello che si temeva, purtroppo, si sta riscontrando nella realtà. Sino a questo momento, dopo i tamponi effettuati nella mattinata di ieri, sono stati registrati 26 casi di positività (di cui 5 al momento indeterminati): 23 anziani e 3 operatori della struttura sono stati contagiati dal Covid. Di questi 21 ospiti si trovano all’interno della Casa di riposo di via delle Frasche, 2 in ospedale: erano stati ricoverati per altre problematiche e al momento del tampone è stata riscontrata la positività. La buona notizia riguarda il fatto che sia gli ospiti, sia gli operatori, sono vaccinati e al momento sono tutti asintomatici.

E’ stata effettuato, così come prevede la legge, un cordone sanitario e nessuno può entrare e uscire dalla struttura. I positivi sono stati isolati in stanze apposite per dividerli dagli altri anziani. Si continuerà con i tamponi perché il timore maggiore, al momento, è che il focolaio possa allargarsi.

Seguono aggiornamenti