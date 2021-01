Positivi al Cardarelli, Florenzano: “Situazione in evoluzione”. Ieri è deceduta la donna contagiata in reparto

La situazione si fa sempre più critica nei reparti di chirurgia e medicina dell’ospedale Cardarelli di Campobasso per quanto riguarda il cluster che si è creato nelle scorse settimane. Il momento è delicato e i vertici Asrem stanno cercando le soluzioni migliori da adottare.

“Come già dichiarato – ha commentato al Quotidiano il dg Oreste Florenzano – effettuiamo controlli in continuazione su personale e pazienti ricoverati. Si è verificata una situazione che non neghiamo, con un cluster interno all’ospedale e stiamo procedendo all’effettuazione dei tamponi perché le persone possono positivizzarsi in tempi diversi per l’incubazione del virus. Monitoriamo costantemente la situazione, abbiamo sanificato i reparti, posto in isolamento i pazienti risultati positivi e il personale sanitario coinvolto. Mi dispiace solo – ha puntualizzato Florenzano – che si continui a cavalcare questa situazione, spacciandola come conseguenza dell’hub misto. Non è così, perché vista la circolazione del virus sono situazioni che possono succedere in qualsiasi realtà, come sono successe in molte altre realtà italiane.

Al momento i reparti sono funzionanti e non c’è alcun blocco – ha puntualizzato il dg – ma stiamo svolgendo un audit interno come si fa in situazioni del genere e potremmo prendere anche altre decisioni. Ad ogni modo – ha concluso – i contagi tra sanitari e pazienti non superano le 20 unità.”

Ieri, purtroppo, è deceduta la 74enne di Campobasso ricoverata il 21 dicembre in chirurgia e risultata positiva il 1° gennaio. Come noto il figlio della donna aveva già provveduto a presentare denuncia. red