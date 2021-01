Positivi 2 bimbi, lezioni sospese in due classi della elementare Rosano a Larino

Larino, lezioni sospese in due classi della scuola elementare Rosano a causa della positività al Covid di due bambini. D’intesa con l’equipe del distretto sanitario di Termoli, addetta all’effettuazione dei tamponi, il Comune ha concordato per sabato mattina l’esecuzione dei test a tutti i bambini delle due classi, al personale docente e a quello scolastico. Il sindaco Pino Puchetti raccomanda alle famiglie dei bambini delle due classi e al corpo docente di rispettare la quarantena fiduciaria almeno fino all’esito dei tamponi, in modo da contenere il più possibile l’eventuale contagio.