Il sindaco di Campobasso Roberto Gravina ha comunicato di aver provveduto, in via precauzionale, alla chiusura della scuola primaria di Mascione, collocata presso la sede di via Giavannitti, in seguito alla positività riscontrata ad una docente.

Pertanto le attività didattiche saranno sospese per le giornate di sabato 10 e lunedì al fine di riscostruire la catena del contagio e di effettuare i tamponi necessari.