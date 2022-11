Pos, Toma: “L’unico atto ufficiale al Governo Meloni è la mia richiesta di un tavolo istituzionale”

Il Presidente della Regione Molise interviene nel corso del consiglio regionale sulla sanità: “Il piano operativo è completamente aperto ma dipende anche dalla volontà e possibilità del tavolo tecnico di accogliere le proposte che vengono fatte”

“In questo momento l’unico atto ufficiale prodotto è stata la mia richiesta di un tavolo istituzionale con il Governo”. Non le manda a dire il Presidente della Regione Molise, Donato Toma. Sotto la lente il nuovo piano operativo sanitario ma, soprattutto, l’operato e le richieste della delegazione parlamentare molisana al Governo Meloni che nei giorni scorsi è intervenuto sulla questione della Calabria.

Toma ai microfoni lascia chiaramente intendere che nulla si sia mosso sul fronte Molise, nonostante la nostra regione abbia eletto una delegazione parlamentare totalmente di centrodestra.

“Stiamo discutendo di sanità da 4 anni e mezzo – continua il Governatore – il piano operativo è completamente aperto ma dipende anche dalla volontà e possibilità del tavolo tecnico di accogliere le proposte che vengono fatte. Non è ancora stato assunto come atto, non c’è la preventiva valutazione. Lo discuteremo fino a quando è possibile”.

Sotto la lente anche la mozione presentata dal MoVimento 5Stelle “che è interessante – ha affermato Toma – ma la regolamentazione dei rapporti con il privato accreditato è già nel piano operativo e nell’ultimo decreto della struttura commissariale che ha approvato i tetti di spesa”.