Pos, Toma: “La mozione non può cambiare il decreto. Iorio ci ha portati al commissariamento in sanità”

La bocciatura del Pos durante il consiglio regionale di ieri ha creato una sorta di “terremoto” nel centrodestra molisano, già alle prese con importanti divisioni e lacerazioni interne, e soprattutto nella maggioranza di governo. Esponenti importanti come Cefaratti e il presidente del consiglio regionale Salvatore Micone hanno voltato le spalle al governatore e si sono aggiunti ai già “dissidenti” Iorio e Romagnuolo. E questo è bastato per mandare sotto la maggioranza sulla votazione dell’atto più importante nella programmazione sanitaria.

Il governatore, che ha lasciato di fretta e scuro in volto l’Aula di via IV novembre ieri sera, sta facendo le opportune determinazioni. Bisogna “riflettere e far riflettere. Non si può far credere ai molisani che si possa cambiare un provvedimento commissariale con una mozione.”

Lo ha detto, interpellato dall’ANSA, il presidente della Regione Molise e Commissario ad Acta per la sanità, Donato Toma. Ora, ha aggiunto Toma “attendo le determinazioni del Governo che verrà ovviamente informato”. Si sta facendo confusione tra ruolo e funzione del presidente della Regione con quello del Commissario ad Acta? “Ma è chiaramente strumentale – ha aggiunto Toma – non si è fatto con Michele Iorio (Presidente-Commissario), che ci ha portato al commissariamento, e nemmeno con Paolo Frattura (Presidente-Commissario) che ha chiuso gli ospedali e fatto ‘transazioni’. Chissà perché questo atteggiamento con l’attuale Governatore, sto cercando di capire.”

Insomma nel centrodestra e nella maggioranza di governo regionale è partita l’ennesima resa dei conti. In attesa delle amministrative di Isernia. Che potrebbero fungere da vero e proprio spartiacque.