Pos sulla sanità, lunedì tutti in aula per il consiglio regionale monotematico

Il presidente del Consiglio regionale del Molise Salvatore Micone, ha ufficializzato la data di convocazione dell’Assise, lunedì 27 settembre alle 10:30, per la seduta monotematica sulla sanità. In agenda, l’adozione da parte del Commissario ad acta per la sanità e governatore, Donato Toma, del Programma operativo straordinario (Pos) 2019-2021, la predisposizione del nuovo Pos per il triennio 2021-2024, appalti in materia sanitaria”.

La seduta monotematica è stata richiesta dai consiglieri di minoranza del M5s Andrea Greco, Angelo Primiani, Vittorio Nola, Patrizia Manzo, Valerio Fontana, Fabio De Chirico, e da quelli del Pd, Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla.