Pos, San Timoteo a rischio smembramento: in conclave sindaci e comitati

Una riunione quella di ieri, 6 ottobre, che precede la conferenza dei sindaci in programma nella giornata di domani, 8 ottobre, per una sola ed unica questione: garantire il diritto alla salute dei cittadini dell’intero territorio del Basso Molise e dunque discutere del Pos 2019/2021. E’ questo lo scopo dell’incontro tra i sindaci del basso Molise che si è svolto a Termoli nella serata di ieri. “Un incontro costruttivo e proficuo -ha spiegato il sindaco Francesco Roberti- senza nessun colore politico teso ad un unico interesse”. L’incontro si è svolto alla presenza dei comitati che si battono per la salvaguardia della Sanità pubblica anche se non è mancata la polemica per ‘l’esclusione’ del comitato MoliSanità L113. “È notizia recente che, nella serata di ieri -hanno fatto sapere dal comitato- si sia tenuto un incontro tra i Sindaci del basso Molise ed i comitati per la sanità, per dibattere su una questione veramente importante: il nuovo POS, argomento delicatissimo che ha monopolizzato l’informazione della nostra regione nell’ultimo periodo e sul quale noi siamo intervenute più e più volte. In realtà, è doverosa una precisazione: l’incontro è avvenuto solo coi rappresentanti di 2/3 comitati, escludendo completamente tutti gli altri. Noi compresi. Non nascondiamo un certo rammarico per questa esclusione e ci dispiace veramente tanto che dopo tutto l’impegno profuso in questi anni (con annessi concreti risultati), né i comitati, né il Sindaco ci abbiano ritenute degne di partecipare a un incontro così importante. Nonostante ciò, rimaniamo speranzose che venga fatto il possibile per recuperare il diritto alla salute dei molisani, questo è l’unico punto fermo che continueremo a perseguire”.

Stando a quanto emerso dall’incontro il sindaco Francesco Roberti avrebbe deciso di attendere la conferenza dei sindaci prevista nella giornata di domani per decidere se impugnare il Pos 2019/2021. “Qualora ciò non accada, ci ha spiegato il presidente del comitato San Timoteo Termoli, saremo noi ad impugnarlo davanti al Tar così come già fatto dal Forum Molise per la Sanità pubblica e dal comune di Campobasso”.