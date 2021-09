Pos, Sala riunisce la Conferenza dei Sindaci per discutere “delle criticità della sanità”

“Dopo aver dato tempo a tutti i Sindaci molisani di leggere attentamente il POS 2019-2021 adottato dal Commissario ad Acta per la Sanità Donato Toma nelle scorse settimane, ho deciso, di concerto con il direttivo dei primi cittadini, di riunire la Conferenza dei Sindaci in data 8 ottobre 2021, a partire dalle ore 10, presso la Sala della Costituzione di Campobasso”. E’ quanto affermato dal presidente della Conferenza dei Sindaci Daniele Sala. “L’obiettivo della riunione è quello di analizzare tutti insieme i contenuti del Piano Operativo Sanitario e di discutere relativamente alle criticità riscontrabili sul territorio molisano a livello sanitario. L’appello alla partecipazione, quindi, è rivolto a tutti i primi cittadini molisani, a cui sarà inviata comunicazione di invito nelle prossime ore, affinché si possa elaborare congiuntamente un documento che metta in luce i problemi delle nostre comunità e che evidenzi le nostre richieste di cambiamento da sottoporre agli organi di competenza”.