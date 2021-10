Pos, mille firme raccolte per chiederne la cancellazione. Venittelli “noi continueremo”

Sono state superate le mille firme raccolte con la petizione avviata dal Partito Democratico in Basso Molise per chiedere la cancellazione del Pos Toma. “Alla terza sera consecutiva abbiamo superato le mille firme – annuncia Laura Venittelli – mille cittadini che si sono avvicinati e che hanno voluto aderire a questa petizione”. Petizione che continuerà anche “la settimana prossima con la raccolta firme. Grazie a tutti. Noi continueremo a portare avanti una battaglia per una sanità giusta che abbia la possibilità di dire che il diritto alla salute è veramente garantito”.