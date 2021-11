Pos, impugna anche il Comune di Guglionesi: si ricorre al Tar contro il Decreto Balduzzi

Anche il Comune di Guglionesi ha deciso di impugnare il Pos davanti al Tar Molise. La decisione è stata comunicata dal sindaco Mario Bellotti e segue la scia delle varie associazioni, comitati e amministrazioni comunali (non da ultime quelle di Larino e di Isernia) che hanno deciso di opporsi al programma operativo sanitario del presidente e commissario ad acta della sanità, Donato Toma. Sotto la lente del Comune di Guglionesi anche l’impugnativa contro il decreto Balduzzi, reo di gran parte delle ‘sciagure sanitarie’ che stanno affliggendo il Molise. Il sindaco Bellotti ha dato incarico all’avvocato Rita Matticoli del foro di Isernia di impugnare il Pos che è stato notificato e depositato. Nel ricorso sono state sollevate anche le questioni di incostituzionalità del decreto Balduzzi che assegna al Molise, in base al numero di abitanti, un unico ospedale di I livello (il Cardarelli) con una serie di conseguenze tra le quali anche il ridimensionamento delle altre strutture. Nel ricorso il Comune ha richiesto di sospendere con effetto immediato e successivamente annullare in una udienza di merito il decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dei disavanzi della sanità molisana e tutti gli atti connessi e consequenziali.