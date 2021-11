Pos, il Comune non impugna. Roberti e consiglieri lo fanno da privati cittadini (LE REAZIONI)

Il dato di fatto è che il Pos non è stato impugnato dal Comune di Termoli ma dai consiglieri comunali di maggioranza in qualità di “privati cittadini”. E se per Michele Marone, a cui è spettato il compito dell’annuncio in consiglio comunale dopo ore di accuse e recriminazioni su quello che è stato fatto (o non fatto) per la sanità dall’una e dall’altra parte, si tratta comunque di un “segnale politico”, lo stesso sicuramente non dicono Angelo Sbrocca (Pd) e Daniela Decaro (M5S) rispetto all’operato dell’amministrazione comunale (QUI IL LINK CON LA DIRETTA DEL CONSIGLIO)

MARONE: “SEGNALE POLITICO. IL POS E’ ILLEGITTIMO”

“Il segnale è politico perché come privati cittadini, visto che siamo tutti consiglieri, l’impugnazione è stata fatta”, ha affermato Michele Marone al termine del consiglio. “Abbiamo chiesto la sospensiva che sarà discussa nella camera di consiglio del 17 novembre perché riteniamo che il Pos adottato in tutta fretta sia affetto da illegittimità perché non rispetta il principio della partecipazione: è stata adottata una programmazione sanitaria senza una concertazione con parti sociali, associazioni di categoria, medici e conferenza dei sindaci come previsto da una legge regionale. Per altro questa illegittimità si riflette anche con la violazione di un principio generale in materia di diritto amministrativo visto che in questa maniera è stato adottato il Pos in palese violazione dell’articolo 97 della Costituzione che sancisce il principio del buon andamento della pubblica amministrazione essendo adottato in tutta fretta”. Il ricorso presentato al Tar dai consiglieri è contro il Consiglio dei Ministri, i Ministeri della Sanità e del Mef, la Regione Molise, Donato Toma in qualità di commissario ad acta della sanità e l’Asrem considerando che la stessa azienda sanitaria “ha adottato dei provvedimenti aziendali che vanno a modificare e sospendere ed articolare il servizio dell’emodinamica che non può essere più h24 per le patologie tempo dipendenti violando il diritto alla salute di tutti coloro che si trovano a Termoli”.

SBROCCA: “DA PRIVATI CITTADINI POSSONO FARE QUELLO CHE VOGLIONO MA IL COMUNE NON SI E’ ESPRESSO”

“I privati cittadini possono fare quello che vogliono ma al di là di un consiglio comunale e delle istituzioni noi abbiamo ribadito che volevamo una impugnazione come Comune di Termoli perché questa era la nostra intenzione. Loro non si sono voluti mettere contro il commissario ad acta è una piccola furbata di poco conto per dire che noi vogliamo fare come privati cittadini ma non ci mettiamo contro il presidente e commissario Toma”. Per Sbrocca “il vero problema è un ospedale San Timoteo che con questo piano operativo sanitario gli è stato dato un deprofundis e purtroppo questa programmazione fatta dal commissario Toma lo affonda ancora di più se è possibile. Non ci sarà più il punto nascita, l’emergenza cardiaca sarà spostata su Vasto e resteranno soltanto quelli che sono i reparti principali come Chirurgia e come Ortopedia ma tutto questo senza medici perché non ci sono anestesisti e le sedute operatorie non possono essere fatte con una frequenza voluta e questo va a discapito del diritto alla salute dei cittadini. C’è una amministrazione che è stata nominata e questo consiglio deve prendere delle decisioni che vanno contro degli atti che si ritengono non propri ed effettivamente loro erano d’accordo con noi su tutta la linea, hanno fatto l’impugnazione dopo che abbiamo presentato la mozione ad ottobre e c’era tutto il tempo per impugnare invece l’hanno fatto solo l’altro ieri come privati cittadini. Hanno impugnato altri atti dell’azienda sanitaria (il riferimento è alla chiusura del punto nascita impugnata due volte al Tar, ndr) non vedo perché non si dovesse impugnare anche questo atto programmatico fondamentale”.

DECARO: “E’ STATA UNA SCAPPATOIA POLITICA”

Rammaricata per quanto accaduto anche la consigliera del MoVimento 5Stelle, Daniela Decaro. “Quello che ci ha lasciato basiti è che questa notizia era già conosciuta a tutti i consiglieri di maggioranza anche nella precedente conferenza dei capigruppo non è stato menzionato alcunché. Avremmo deciso diversamente e aderito al ricorso. Riteniamo di aver fatto bene a portare in votazione la mozione perché la valenza di una mozione di questo tipo e un ricorso di un consiglio comunale è ben diversa politicamente parlando è stata una scappatoia”.