Pos, il Comitato San Timoteo: “Notificato a Toma il ricorso al Tar contro il piano operativo”

E’ stato notificato il ricorso contro il Pos, il Programma Operativo Sanitario, presentato dal Comitato San Timoteo. La comunicazione è arrivata direttamente dal presidente del Comitato, Nicola Felice. “Incaricati dal Comitato San Timoteo di Termoli – ha affermato Felice – gli avvocati Vincenzo Fiorini e Giuseppe Fabbiano dello Studio Legale Iacovino&Associati, hanno notificato ai soggetti interessati, in primis al Presidente e Commissario p.t. Donato Toma, il ricorso al Tar Molise per l’annullamento previa sospensione cautelare del D.C.A. n° 94 del 9/09/2021 relativo al Programma Operativo Sanitario 2019/2021”. La decisione del Comitato San Timoteo era stata ufficializzata nei giorni scorsi nell’ambito di una conferenza stampa alla quale avevano partecipato anche gli avvocati. Si tratta del ricorso che si va a sommare a quello del Forum per la Sanità pubblica e a quello del Comitato Molisanità contro il programma operativo sanitario che, evidentemente, continua a non piacere ai comitati che da anni si battono contro la sanità pubblica.