Pos, fissata l’udienza al Tar per il ricorso presentato dalla Casa dei Diritti

E’ stata fissata al prossimo 1 dicembre l’udienza al Tar Molise per il ricorso presentato dalla Casa dei Diritti assieme ad altre associazioni che tutelano i diritti dei consumatori. Sotto la lente andrà a finire non solo il ricorso contro il programma operativo regionale varato dal commissario ad acta Donato Toma, ma anche l’impugnativa contro la costituzionalità del decreto Balduzzi che fissa i ‘paletti’ che le regioni devono rispettare nell’attuazione dei programmi sanitari in base al numero degli abitanti. Ed è proprio su questo che si basa uno degli aspetti del ricorso della Casa dei Diritti difesa dall’avvocato e presidente Laura Venittelli. L’udienza per discutere della sospensiva, come detto, è stata fissata al 1 dicembre.