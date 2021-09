Pos, Fanelli: “Nessun confronto, governo regionale fascista”. Castrataro: “Proteggere la sanità”

Manifestazione della Cgil davanti al consiglio regionale

In Aula arrivano le mozioni delle minoranze sul Programma Operativo Sanitario 2019-2021 e in apertura di seduta il governatore ripercorre le tappe dell’adozione del Pos, ma parla come presidente di regione, ci tiene a sottolineare, non come come commissario ad acta. Fuori, però, infuria la protesta. Manifestazione della Cgil Molise i cui rappresentanti hanno definito il Programma Operativo Sanitario inadeguato.

Dure anche le parole delle minoranze. Micaela Fanelli, capogruppo Pd in consiglio regionale, ha definito il governo regionale fascista “perché non ha condiviso il Pos, non c’è stata alcuna concertazione”.

Presente anche il candidato sindaco del centrosinistra alle prossime comunali di Isernia Pietro Castrataro che ha sottolineato l’importanza di proteggere la sanità e di rinforzare il Veneziale come punto di riferimento dell’intera provincia di Isernia.

LE INTERVISTE IN ALTO