Pos ed Emodinamica, Roberti convoca il Comitato San Timoteo

Ha deciso di accogliere la richiesta del Comitato San Timoteo e fissare un incontro il sindaco di Termoli, Francesco Roberti.

“Il Sindaco di Termoli Roberti – ha affermato Nicola Felice – ha accolto la richiesta del nostro Comitato e ha fissato l’ incontro con i componenti del Direttivo per domani, martedì 14 alle ore 15,30, presso la sede del Comune, per discutere delle criticità del servizio sanitario regionale, in primis dell’ ospedale San Timoteo, anche alla luce degli esiti non favorevoli dei ricorsi inoltrati al Tar in merito al Decreto di adozione del Commissario ad acta Toma del POS 2019/21 e del servizio di Emodinamica di Termoli”.