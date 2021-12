Pos e futuro ospedale, Comitato San Timoteo chiede incontro al sindaco

Un incontro urgente per “prospettare e discutere delle problematiche e delle eventuali iniziative da intraprendere” per la salvezza del San Timoteo di Termoli.

E’ quanto richiesto dal Comitato San Timoteo al sindaco di Termoli, Francesco Roberti, alla luce delle decisioni del Tar Molise e dell’eventuale entrata in funzione del programma operativo sanitario.

“Il Consiglio Direttivo di questo Comitato, con la presente Le chiede, cortesemente, un incontro urgente per prospettare e discutere delle problematiche e delle eventuali iniziative da intraprendere relative all’Ospedale San Timoteo, anche alla luce degli esiti dei ricorsi formulati al Tar Molise”.

Le sentenze del Tar

Il tribunale amministrativo regionale, lo scorso 3 dicembre, ha respinto tutti i ricorsi presentati dalle associazioni, dai comitati, dai singoli cittadini e dalle amministrazioni comunali che chiedevano la sospensione in urgenza del Pos, il programma operativo sanitario, nell’attesa di entrare nel merito della discussione.

Il Tar, invece, non ha ritenuto sufficienti le motivazioni. Per i giudici amministrativi essendo un atto programmatori e non esecutivo non configura ancora un danno per i cittadini. Di qui la decisione di bocciare i ricorsi.

Il Comune di Termoli ci riprova

Dal canto suo il Comune di Termoli ha presentato nei giorni scorsi un nuovo ricorso contro la sospensione del servizio di Emodinamica anche per il mese di dicembre.

Il tutto alla luce del pronunciamento del Tar che imponeva all’Asrem di non attuare nuovamente le sospensioni di un servizio salvavita come quello di Emodinamica.