Pos, discussi i ricorsi di Comitati e associazioni. Attesa per la sentenza Tar

Chiesta la sospensiva in urgenza del programma operativo sanitario e dell’applicazione del Decreto Balduzzi. Venittelli: “Vengono cancellati reparti salvavita. Non è legittimo negare assistenza alle patologie tempo-dipendenti solo perché non abbiamo 600mila abitanti”

Sarà resa nota tra domani e venerdì la decisione dei giudici del Tar Molise relativamente ai ricorsi presentati contro il Pos, il programma operativo sanitario approvato dal Presidente e commissario ad acta Donato Toma.

Oltre al ricorso presentato dagli avvocati Massimo Romano e Pino Ruta per conto del Comune di Campobasso e del Comitato Pro Cardarelli relativamente alla situazione dell’ictus emorragico e dell’assenza degli accordi di confine con Foggia e Benevento (QUI L’ARTICOLO) questa mattina, 1 dicembre, sono stati discussi anche i ricorsi presentati dagli avvocati Enzo Iacovino per conto del Forum della Sanità e di due Comuni, Rita Matticoli per conto dell’associazione Casa dei Diritti (capofila del ricorso) assieme al Comune di Guglionesi, da Laura Venittelli per conto di tre associazioni di consumatori nazionali, del Partito Democratico e di due consiglieri di opposizione al Comune di Montenero e da Vincenzo Fiorini e Giuseppe Fabbiano per conto del Comitato San Timoteo.

La richiesta è stata quella di sospendere l’attuazione del programma operativo sanitario e l’attuazione anche delle disposizioni del Decreto Balduzzi per quello che riguarda il Molise.

L’udienza

Si è trattato di una udienza molto breve, praticamente lampo, nel corso della quale gli avvocati hanno spiegato le loro posizioni mentre il Commissario ad acta Donato Toma e il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano si sono costituiti contro la sospensiva, così come fatto anche dall’avvocato di Neuromed Salvatore Di Pardo.

Sotto la lente, come ripetuto dall’avvocatura di Stato, la ‘scadenza’ di questo programma operativo a fine 2021. I giudici si sono riservati la decisione che, come detto, potrebbe arrivare nelle giornate di domani o di venerdì.

I ricorsi

Sotto la lente degli avvocati e delle varie associazioni e comitati che si stanno battendo per la sanità pubblica è andato a finire tutto l’impianto del programma operativo sanitario in una battaglia contro lo smantellamento degli ospedali di Termoli e Isernia e il ‘declassamento’ di quello di Campobasso.

“L’atto di settembre del Tar – ha affermato Laura Venittelli – consentiva di lasciare aperto il punto nascita di Termoli che, però, con il Pos verrà cancellato assieme ad altri reparti salvavita degli ospedali di Termoli e Isernia. Pensiamo che non si possa consentire che tutto questo accada”.

Di qui la richiesta di sospensiva in urgenza del Programma operativo sanitario propedeutica, secondo gli avvocati, alla richiesta “di sospensiva dell’applicazione del decreto Balduzzi per il Molise perché non è legittimo – ha proseguito la Venittelli – negare i reparti per le patologie tempo-dipendenti solo perché non abbiamo 600mila abitanti”.

Il programma operativo, come ripetuto più volte, cancellerà quattro reparti di Termoli e Isernia “e lascerà Campobasso ai minimi termini. Ecco perché chiediamo la non applicazione del decreto Balduzzi per la nostra regione”.