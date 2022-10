Pos dei “veleni”, presentata una legge per far decadere Toma da commissario

La proposta porta la firma della capogruppo del Pd, Micaela Fanelli

Porta la data di oggi una proposta di legge regionale che introduce un semestre bianco per la carica di presidente e commissario regionale alla sanità. In sostanza, se verrà approvata in aula, Donato Toma sarà dichiarato incompatibile e quindi decadrà immediatamente dà commissario alla sanità. Una vera e propria “bomba” che porta la firma della capogruppo Pd Micaela Fanelli, frutto del clima avvelenato di avversione e forte protesta che si è scatenato attorno alla proposta di Pos, che ha scontentato tutti. Punta a togliere la poltrona da commissario al governatore Toma.

La “legge Fanelli” punta ad “evitare ogni potenziale produzione di atti inopportuni o illegittimi da parte del Commissario della sanità nel periodo finale della legislatura regionale. Si aggiunge alle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dal legislatore regionale e riferite a figure specifiche (Presidenti di Provincia e Consiglieri Provinciali, Garante diritti della persona, componenti Corecom, Consigliera di parità) e alle disposizioni nazionali in materia (l.154/1981). In particolare, il Presidente della Regione è incompatibile con il ruolo di la scadenza del quinquennio decorrente dalla proclamazione del Presidente della Regione Molise o, se Commissario, successiva, dalla proclamazione dei membri del consiglio regionale”. In conclusione, si vuol depotenziare il ruolo di Toma, uno strapotere che va fermato, per la firmataria della legge.