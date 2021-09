Pos, comitati sul piede di guerra. E c’è chi richiama il piano Ruta. Protesta in città (video, foto e interviste)

Un netto “no” al Pos 2019-2021 così come è stato ideato dal Governatore e Commissario ad Acta, Donato Toma perché “è il preambolo a quello 2021-2024 e smantellerebbe la sanità molisana”, la richiesta di rivedere il documento alla luce di confronti con i comitati e tutelando la sanità pubblica e un appello alla politica a combattere la battaglia assieme ai comitati. È andata in scena nel centro di Campobasso la protesta contro il Programma Operativo Sanitario messa in atto dai comitati per la sanità pubblica. In corteo i comitati di tutta la regione, da Campobasso a Termoli, passando per Larino e Isernia “perché questa è una battaglia che deve riguardare tutta la regione. Chiediamo le dimissioni di Toma e un nuovo programma operativo che salvaguardi la sanità pubblica che è degli utenti e dei cittadini, tutte persone che hanno il diritto di essere curate. Sembra un concetto banale ma è importante ribadirlo”. In piazza anche rappresentanti del Partito Democratico e del Movimento 5Stelle tra cui anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, consiglieri regionali e comunali e il sindaco di Larino, Pino Puchetti. Assente invece la stragrande maggioranza dei sindaci del basso Molise che, a detta dei comitati, sarebbe anche la zona che più di tutte sarebbe colpita dai tagli alla sanità. “Mi chiedo perché non venga ripreso il piano Ruta che era quello che maggiormente tutelava la sanità pubblica – hanno affermato Debora Staniscia e Cinzia Ferrante del Comitato Molidanitá”. Un punto di vista condiviso anche da una parte del Forum per la sanità pubblica che proprio questa mattina, 30 settembre, ha impugnato il Pos davanti al Tar Molise.

