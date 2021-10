Pos, centrosinistra all’attacco: richiesta seduta monotematica di consiglio

Lo avevano annunciato nel corso dell’ultima conferenza stampa e adesso sono passati all’attacco. Nel pomeriggio di ieri, 12 ottobre, i consiglieri comunali del Partito Democratico, Vota per Te, M5S e Termoli Bene comune – Rete della Sinistra hanno protocollato “la richiesta di convocazione di un consiglio monotematico ad adunanza aperta, per discutere del PO 2019/2021 adottato dal commissario ad acta Toma e chiedere al sindaco Francesco Roberti d’impugnarlo dinanzi al Tar. Il programma operativo sanitario 2019/2021 – si legge in una nota – prosegue nella politica di smantellamento della sanità pubblica molisana, gli ospedali pubblici della regione subiranno ulteriori tagli e soppressioni di reparti. Con il nuovo PO l’ospedale San Timoteo di Termoli unico presidio ospedaliero al servizio dell’intero basso Molise, vedrà la scomparsa di tutte le specialistiche oggi esistenti”.