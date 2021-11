Pos, Asrem si oppone al ricorso di Roberti al Tar e chiede relazione su Emodinamica

La delibera è stata postata su Facebook dal sindaco di Termoli, Francesco Roberti. L’Asrem ha deciso di opporsi al ricorso presentato dai consiglieri comunali in qualità di privati cittadini e dall’associazione Cuore Molisano contro il Pos, il programma operativo regionale.

Si tratta di uno dei vari ricorsi che sono stati presentati contro il programma operativo del commissario ad acta Donato Toma, il primo dei quali si discuterà il prossimo 17 novembre davanti ai giudici del tribunale amministrativo molisano.

La delibera dell’Asrem

La delibera propone di “costituirsi davanti al Tar Molise avverso il ricorso promosso dal signor Roberti ed altri nei confronti dell’Asrem pervenuto in data 2 novembre 2021” e di conferire mandato “di difesa all’avvocato Michele Coromano, utilmente collocato tra gli ammessi dell’elenco di cui in premessa e, in virtù di quanto emerge dal suo curriculum vitae in possesso di un’esperienza professionale idonea e coerente rispetto all’oggetto della prestazione”.

Sotto la lente anche la richiesta avanzata al responsabile del reparto di Cardiologia del San Timoteo dal direttore generale dell’Asrem in data 8 novembre di una relazione sulla situazione di Emodinamica “in merito alle richieste formulate dai ricorrenti”.

Nella stessa delibera l’Asrem conferisce mandato e nell’eventualità di un esito favorevole per l’Asrem di attivarsi per il recupero delle somme mediante azione esecutiva da promuovere in danno della parte soccombente.

L’udienza del 17 novembre

Come detto i giudici del tribunale amministrativo il prossimo 17 novembre entreranno nel merito del primo dei ricorsi presentati contro il programma operativo regionale.

Si tratta della richiesta di sospensiva presentata dallo studio Iacovino per conto del Forum per la difesa della Sanità pibblica e del Comitato Vittime Covid. Lo stesso Iacovino ha notificato il ricorso, come parte interessata, anche al Neuromed, per cui è altamente probabile che il 17 si costituisca davanti al tar anche la struttura convenzionata di Pozzilli.

La parte pregnante del ricorso, in questo caso, è la mancata consultazione degli enti, che dovevano obbligatoriamente essere sentiti, prima del varo del Pos.

Sempre il 17 il Tribunale Amministrativo Regionale affronterà pure i ricorsi presentati dagli avvocati Romano, Ruta e Zezza, per conto dei consiglieri comunali di Termoli in qualità di privati cittadini e dell’associazione Cuore Molisano, ricorsi che chiedono la sospensiva urgente del Pos, perchè si oppongono ai tagli al servizio di Emodinamica.