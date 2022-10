Pos 22-24, ”Toma organizza il funerale del punto nascita di Termoli”

“Donato Toma ha liquidato il nuovo Programma operativo sanitario 2022-2024 con un commento a dir poco lapidario -ha fatto sapere Valerio Fontana, portavoce regionale del M5S-Nessun riferimento da parte del presidente-commissario alle demolizioni in atto, come alla chiusura del Punto nascita di Termoli.

È una cosa gravissima: l’ospedale San Timoteo, il nosocomio di riferimento dell’area con la più alta densità demografica, si vedrà dunque depauperato di un elemento cardine della sanità territoriale.

È inaccettabile. Se è vero che le cause vengono da lontano, è altrettanto vero che questo governo regionale non ha fatto nulla per invertire la rotta. Anzi, oggi ne organizza il funerale.

Ed è impensabile che decisioni così impattanti per i cittadini vengano prese senza il doveroso confronto con il Consiglio regionale, con i medici e i comitati.

In questa fase, ad ogni modo, voglio fare un appello a tutti: è il momento di avanzare delle legittime e sacrosante osservazioni al documento.

E noi, come sempre, ci impegneremo per portare la vostra voce in Consiglio regionale”.