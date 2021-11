Pos 19-21, Roberti puntualizza sul ricorso e tuona contro Sbrocca & Co: “Avete avallato la morte del San Timoteo ”

Mettere a tacere tutte le voci e fare chiarezza una volta per tutte su alcuni punti alla luce dell’ultimo consiglio comunale monotematico sulla sanità che si è svolto la scorsa settimana presso il Comune di Termoli. Questo il punto della conferenza stampa di questo pomeriggio, 11 novembre, presso il Comune di Termoli. A prendere parola per primo, spalleggiato dall’intera maggioranza, è stato il sindaco di Termoli, Francesco Roberti. Un fiume in piena il discorso del primo cittadino che ha snocciolato diverse questioni: tra tutte il ricorso al Tar contro il Pos 2019-2021. “Il 2 novembre -ha ribadito il sindaco- abbiamo presentato il ricorso. Lo abbiamo fatto personalmente perché un ente può ricorrere al Tar con fondi pubblici solo quando si palesa un danno verso l’ente e dunque non vogliamo cadere in un richiamo dalla Corte dei Conti”. “L’unica regione in cui si apre un ospedale nuovo -ha continuato- è l’Abruzzo. Era già stato previsto che per salvare la sanità privata dell’alto Molise bisognava cedere il bacino del basso Molise all’Abruzzo. Sbrocca non poteva non sapere. Ci dica perché ha taciuto avallando la morte dell’ospedale San Timoteo”. Ogni consigliere, a turno, ha dato manforte a quanto affermato dal sindaco ribadendo con forza la valenza del ricorso.

Sulla stessa linea anche Michele Marone. “Il Pd di Termoli è co-artefice dell’accordo di confine fatto con l’Abruzzo. E mi meraviglio anche della Chimisso che all’epoca dell’amministrazione Sbricca era vicesindaco e che oggi si erge a pseudo paladina della salute dei termolesi.” Per Alberto Montano questa è l’ora più buia della sanità del basso Molise. “Oggi-ha detto-stiamo vivendo le conseguenze degli atti di programmazione assunti anni fa dove a gestire tutto era il Pd. Non sappiamo se ne usciremo”. Di commedie e di messa in scena da parte della minoranza ha parlato Annibale Ciarniello che si è detto basito. Di Brino ha poi concluso affermando di essere meravigliato del fatto che Sbrocca sia rimasto amareggiato della mancata presenza del presidente Toma al consiglio monotematico sulla sanità e di non esserlo stato sei anni fa quando l’allora presidente Frattura non si presentò alla conferenza Stato regioni.

Ma il sindaco Roberti ha voluto toccare anche la questione relativa alla direttiva Bolkestein e la gigafactory Stellantis che sorgerà a Termoli. Sulla prima si è detto preoccupato per l’applicabilità della direttiva in Italia e a Termoli. Una norma, questa, che incide negativamente sull’intera filiera. “Bisogna garantire che questo settore produttivo resti -ha poi aggiunto Marone- soprattutto per salvaguardare l’economia dei balneatori e dell’intera regione”. A proposito della Gigafactory, invece, non è mancato l’attacco diretto di Roberti alla Stumpo. “Lei dice che sono troppo tranquillo, ma di cosa mi devo preoccupare? E’ già un miracolo che hanno deciso di investire proprio da noi. E dobbiamo anche ringraziarli”, ha concluso.