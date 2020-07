Piazza Skanderbeg gremita a Portocannone per l’ultimo saluto a Paolo Rotoletti, il 15enne che ha perso la vita a Rio Vivo in un terribile incidente stradale. La comunità si è stretta attorno al dolore della famiglia in un ultimo saluto straziante. Per consentire lo svolgimento dei funerali e il rispetto delle disposizioni Covid il rito si è svolto in piazza.

