Portocannone risplende con i nuovi interventi di arredo urbano e verde pubblico

I lavori erano stati annunciati a metà giugno dal sindaco di Portocannone, Francesco Gallo ed oggi, a distanza di qualche settimana i cittadini possono già ammirarne i risultati. Il progetto riguardava interventi di “Arredo Urbano e Verde Pubblico”, nello specifico: sistemazione del fondo in Piazza I Maggio (area gioco bambini piccoli) con pavimentazione gommata specifica per l’area in oggetto con fornitura e posa in opera di due altalene nella stessa, nuovo arredo urbano nelle rotatorie, sistemazione area in via Risorgimento angolo via E. Muricchio, sistemazione area in Piazza della Vittoria. “Si sta lavorando speditamente -ha commentato il primo cittadino di Portocannone- per completare a breve tutto ciò che è nel progetto”.

