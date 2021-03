Più di 600 tamponi processati e un solo cittadino risultato positivo. E’ questo il bilancio dello screening di massa che è stato compiuto tra sabato e domenica a Portocannone e reso noto dall’amministrazione comunale. Nella serata di ieri, domenica 28 febbraio, sono stati effettuati gli ultimi tamponi e sono stati prenotati gli 80 a domicilio che verranno effettuati oggi, 1 marzo. Nel complesso sono stati 620 i tamponi processati complessivamente, in linea con i 600-700 che erano stati preventivati dall’amministrazione comunale. “A seconda dell’andamento epidemiologico in atto all’eventuale riapertura delle scuole – afferma il sindaco Caporicci – si valuterà l’opportunità di utilizzare i tamponi residui a suo tempo prenotati, per un ulteriore esame sulla popolazione scolastica, che ovviamente prevederà un preventivo accordo su base volontaria con i Genitori. Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i Cittadini che hanno aderito a questa importante iniziativa di prevenzione, la Società Cube Solutions di Santa Croce di Magliano per per la professionalità e la disponibilità di tutto lo Staff impiegato per il servizio, ed il Raggruppamento Carabinieri in Congedo di Portocannone, per l’assistenza prestata nell’arco delle due giornate di screening”. Nella prima giornata erano stati processati 340 tamponi ed era stato individuato un solo soggetto asintomatico.

Portocannone, concluso lo screening: 620 i tamponi effettuati