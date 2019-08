Portocannone, al via l’Aut Aut Festival

Al via la V edizione dell’Aut Aut Festival ieri, 3 agosto 2019. La rassegna culturale dedicata agli autori ha fatto il suo esordio nella sua nuova formula, che vede il coinvolgimento di sei Comuni del Basso Molise, a Portocannone, ospite l’autore e giornalista Luca Bottura. Ad aprire la kermesse culturale è stato il presidente della Regione Donato Toma, giunto a Portocannone proprio per dare il via all’Aut Aut Festival e nel suo discorso di saluto ha sottolineato come l’Aut Aut Festival abbia meritato di essere selezionato tra i progetti vincenti del bando regionale ‘Turismo è cultura’. Il primo cittadino del Comune di Portocannone Giuseppe Caporicci e l’assessore alla Cultura Cristina Acciaro hanno portato i saluti dell’amministrazione comunale e accolto l’autore nella splendida cornice del largo della chiesa del Carmine, location che si è dimostrata ideale per il format dell’evento regalando intimità e suggestioni ai tantissimi spettatori che per oltre un’ora hanno ascoltato attentamente, applaudito e sorriso alle battute dell’autore. Luca Bottura ha presentato il suo nuovo libro ‘Buonisti un cazzo’ (edito da Feltrinelli e in uscita in ottobre) e ha dialogato con Valentina Fauzia, ideatrice e curatrice dell’Aut Aut Festival, di temi di attualità: dal giornalismo alla libertà di stampa, dalla politica alla satira, alla comunicazione. Tanti gli spunti offerti da Luca Bottura sull’attuale situazione politica e della società italiana, momenti di riflessione condivisi dal pubblico che spesso ha sottolineato le frasi dell’autore con applausi e apprezzamenti. Dopo quella di ieri sera che è stata un’anteprima, l’Aut Aut Festival continua nei sei Comuni (oltre a Portocannone) Montecilfone, San Martino in Pensilis, Termoli, Campomarino e Guglionesi. Il calendario degli eventi sarà reso noto nel corso di una conferenza stampa che si terrà in Regione la prossima settimana.